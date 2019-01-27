Випуск новин за 17:00: Новини від заручника Терещенка. Знищення історичного Києва

У випуску новин за 27 січня станом на 17:00 – у Росії утримують військовополоненого моряка Володимира Терещенка у холодній камері старого СІЗО "Лефортово" і не передають листів від рідних. У Києві все частіше спалахують історичні будинки, захисники вважають, що це не випадковість.

Також у випуску: Троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир у житловому будинку в місті Українськ, що на Донеччині. Масове отруєння на Хмельниччині: на лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей. 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.