Випуск новин за 17:00: Новини від заручника Терещенка. Знищення історичного Києва
У випуску новин за 27 січня станом на 17:00 – у Росії утримують військовополоненого моряка Володимира Терещенка у холодній камері старого СІЗО "Лефортово" і не передають листів від рідних. У Києві все частіше спалахують історичні будинки, захисники вважають, що це не випадковість.
Також у випуску:
Троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир у житловому будинку в місті Українськ, що на Донеччині.
Масове отруєння на Хмельниччині: на лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей.
27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі