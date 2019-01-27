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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 17:00: Новини від заручника Терещенка. Знищення історичного Києва

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 17:00 – у Росії утримують військовополоненого моряка Володимира Терещенка у холодній камері старого СІЗО "Лефортово" і не передають листів від рідних. У Києві все частіше спалахують історичні будинки, захисники вважають, що це не випадковість.

      Також у випуску: 

      Троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир у житловому будинку в місті Українськ, що на Донеччині.

      Масове отруєння на Хмельниччині: на лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей.

      27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Українці в полоні РФ Заручники Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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