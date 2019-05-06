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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МЕГАН МАРКЛ
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      Випуск новин за 17:00: Новий командувач ООС. Допит Порошенка у ГПУ

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 17:00 – Петро Порошенко представив нового командувача Операції об'єднаних сил. Ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський. ГПУ викликала на допит Петра Порошенка. Він – свідок у справі розстрілів євромайданівців. У 2016 році його вже допитували з цього приводу. Тоді він не підписав протокол, через що його свідчення не можуть долучити до справи.

      Також у випуску:

      На Прикарпатті з обриву у річку Чорний Черемош злетіла вантажівка із туристами: загинуло троє осіб, ще троє із травмами у лікарні.

      Авіакатастрофа в аеропорту "Шереметьєво": у згорілому літаку вже вилучили 2 з 4 чорних ящиків.

      Шевченківський райсуд Києва дозволив Роману Насірову забрати закордонний паспорт, тож тепер він може виїздити за межі держави.

      На україно-польському кордоні утворилися масштабні затори.

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      Теги: Петро Порошенко Операція Об'єднаних сил Випуск новин ГПУ
      Джерело: 24 канал
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