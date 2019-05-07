Випуск новин за 17:00: Обрання запобіжного заходу "Санті". Обрали голову Антикорсуду

У випуску новин за 7 травня станом на 17:00 – ветерану АТО Володимиру Регеші "Санті", який відкрив стрілянину у пабі та поранив в ногу журналіста, обирають запобіжний захід. У Києві 7 травня відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких 38 суддів обрали головою органу 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.

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Петро Порошенко не зміг прийти на допит у ГПУ, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду.

На Прикарпатті у гірських селах Верховинського району випало до 10 сантиметрів снігу. Дороги у районі Буковецького перевалу теж вкриті снігом. Про погіршення погодних умов попереджають і рятувальники.

Кремль заохочує українців їхати до Росії, обіцяє спростити оформлення дозволів на тимчасове перебування на території Федерації.