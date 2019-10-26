Випуск новин за 17:00: Обстріли на фронті. Перестрілка у Харкові

У випуску новин за 26 жовтня станом на 17:00 – на Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту. Пораненого під час перестрілки у Харкові прооперували – загрози життю немає.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад. У школі Чернігова масове зараження гепатитом – захворіло 12 учнів та працівниця їдальні.