Випуск новин за 17:00: Об'єднання Білорусі та Росії. Українка – чемпіонка світу з муай-тай
У випуску новин за 8 грудня станом на 17:00 – у Сочі між президентами Білорусі і Росії відбулися перемовини про об'єднання двох держав. Тривали вони понад п'ять годин. Проте угоду про інтеграцію поки не підписали. Українська спортсменка Олена Овчиннікова виборола титул чемпіонки світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.
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