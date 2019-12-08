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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 17:00: Об'єднання Білорусі та Росії. Українка – чемпіонка світу з муай-тай

      Випуск новин 36

      У випуску новин за 8 грудня станом на 17:00 – у Сочі між президентами Білорусі і Росії відбулися перемовини про об'єднання двох держав. Тривали вони понад п'ять годин. Проте угоду про інтеграцію поки не підписали. Українська спортсменка Олена Овчиннікова виборола титул чемпіонки світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

      Також у випуску: 

      На п'ятий день після масштабної пожежі в Одесі в Україні оголосили національну жалобу. Рятувальники продовжують розбирати завали.

      На Донеччині поховали Артема Мирошниченка: активіста та волонтера до смерті забили нетверезі підлітки. 

      У Мінську люди знову вийшли на протести проти інтеграції в Росію. Попри те, що Путін і Лукашенко так і не домовилися про умови злиття країн.

      Російські найманці посилили атаки на Донбасі, за минулу добу 10 разів обстріляли позиції українських військових.

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      Теги: Новини України Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії Випуск новин
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