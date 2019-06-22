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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск новин за 17:00: Онищенко йде на вибори. Перекриття руху в Києві

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 червня станом на 17:00 – одіозний нардеп часів Віктора Януковича, який кілька років перебував у розшуку, Олексанр Онищенко таки йде на вибори. Завтра в Києві перекриють майже весь центр і не тільки. Вже опівночі проспекти Комарова і Леся Курбаса в напрямку середмістя перекриють для стикування плит оновленого Шулявського мосту, а відкриють проїзд лише після робіт.

      Також у випуску:

      Вранці у багатоквартирному будинку в центрі Парижа сталась масштабна пожежа.

      Більше ніж півсотні побитих поліцією протестувальників у Грузії досі в лікарнях.

      У Запоріжжі затримали 52-річного збоченця, який напав на 12-річну дівчинку у під'їзді.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини Києва Випуск новин Дороги Шулявський міст Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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