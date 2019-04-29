Випуск новин за 17:00: Паспорти РФ. Накопичення техніки окупанта на Донбасі

У випуску новин за 29 квітня станом на 17:00 – грубо порушуючи міжнародне право, нехтуючи будь-якими домовленостями, Росія таки почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій. Про це повідомили у російському МВС. Спостерігачі ОБСЄ оприлюднили звіт, де йдеться, що проросійські найманці на Донбасі розташували міномети, протитанкові гармати та навіть танки неподалік лінії фронту.

Також у випуску: У сімферопольському СІЗО українському політв'язню Бекірову не надають медикаментів, ймовірність виникнення у нього діабетичної коми зростає кожного дня. Поливаний понеділок святкують у різних містах України, а найбільш цікаві заходи проходять у Києві та Львові. Через сильні зливи підтопило Тернопільщину, найбільше постраждало 4 райони: там підтоплені дороги, господарства та повалені дерева.

Джерело: 24 канал