Випуск новин за 17:00: Підвищення цін на алкоголь. Веломандрівка українців Північною Америкою
Випуск новин за 9 вересня станом на 17:00 – Наступного тижня в Україні подорожчає алкоголь. В середньому на 10-20 гривень. Це буде підвищення мінімальних цін. В Мінекономіки пояснюють це ростом цін на спирт та скляну тару. Українські мандрівники подолали 10 тисяч кілометрів, проїхавши усю Північну Америку на велосипедах.
Також у випуску:
Де дешевші продукти, в Польщі чи в Україні: експеримент.
Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі.
В Києві зранку п'яний водій на шаленій швидкості збив жінку.
Джерело: 24 канал
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