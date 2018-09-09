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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 17:00: Підвищення цін на алкоголь. Веломандрівка українців Північною Америкою

Випуск новин 48 Читать новость на русском

Випуск новин за 9 вересня станом на 17:00 – Наступного тижня в Україні подорожчає алкоголь. В середньому на 10-20 гривень. Це буде підвищення мінімальних цін. В Мінекономіки пояснюють це ростом цін на спирт та скляну тару. Українські мандрівники подолали 10 тисяч кілометрів, проїхавши усю Північну Америку на велосипедах.

Також у випуску: 

Де дешевші продукти, в Польщі чи в Україні: експеримент.

Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі.

В Києві зранку п'яний водій на шаленій швидкості збив жінку.

Теги: Новини України Ціни Новини США Випуск новин Алкоголь велоспорт Мандруючи світом
Джерело: 24 канал
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