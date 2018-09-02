Випуск новин за 17:00: Похорон Захарченка. Питання автокефалії для України
У випуску новин за 2 вересня станом на 17:00 – у терористичній "ДНР" сьогодні поховали Олександра Захарченка. На похорон зганяли бюджетників і навіть вимагали здавати гроші. Бойовики ж заявляють, що знайшли винних у вбивстві свого ватажка. Долю Томосу для України вирішують у Стамбулі. Питання надання Україні дозволу на автокефалію розглядають на зборах всіх верховних архи-єреїв.
Також у випуску:
У Сумах бабуся 8-річної Поліни намагається повернути собі онуку.
У США розпочалася церемонія поховання Джона Маккейна.
Минулої доби на фронті загинув один наш захисник, одного поранило.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі