Випуск новин за 17:00: Похорон Захарченка. Питання автокефалії для України

У випуску новин за 2 вересня станом на 17:00 – у терористичній "ДНР" сьогодні поховали Олександра Захарченка. На похорон зганяли бюджетників і навіть вимагали здавати гроші. Бойовики ж заявляють, що знайшли винних у вбивстві свого ватажка. Долю Томосу для України вирішують у Стамбулі. Питання надання Україні дозволу на автокефалію розглядають на зборах всіх верховних архи-єреїв.

Також у випуску: У Сумах бабуся 8-річної Поліни намагається повернути собі онуку. У США розпочалася церемонія поховання Джона Маккейна. Минулої доби на фронті загинув один наш захисник, одного поранило.