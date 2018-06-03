Випуск новин за 17:00: Полуничний рай ветерана АТО. Скандальні вибори на Одещині
У випуску новин за 3 червня станом на 17:00 – на Львівщині ветеран АТО вирощує органічну полуницю. Микола Стецьків разом з дружиною вже третій рік висаджує десяток сортів ягід. Заміновані 4 виборчі дільниці на Одещині, там люди мають повторно обирати голову та раду об'єднаної територіальної громади.
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Джерело: 24 Канал
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