Випуск новин за 17:00: Полуничний рай ветерана АТО. Скандальні вибори на Одещині

У випуску новин за 3 червня станом на 17:00 – на Львівщині ветеран АТО вирощує органічну полуницю. Микола Стецьків разом з дружиною вже третій рік висаджує десяток сортів ягід. Заміновані 4 виборчі дільниці на Одещині, там люди мають повторно обирати голову та раду об'єднаної територіальної громади.

Також у випуску: ЗМІ проросійських бойовиків повідомили, що українські бранці живі. 8 тисяч байкерів з'їхались на мотофестиваль на Черкащині. ДТП на Запоріжжі: водій насмерть збив матір і дитину.