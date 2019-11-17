Випуск новин за 17:00: Помер військовий від вибухів у Балаклії. Спецпредставник США в Україні

У випуску новин за 17 листопада станом на 17:00 – У Харкові помер ще один військовий, що отримав важкі поранення під час вибухів 15 листопада на військовому складі у Балаклії. Спецпредставника США з питань України може не бути. Цю посаду, яку 2 роки займав Курт Волкер, взагалі думають ліквідувати.

Також у випуску: Росія почала процес передачі українських суден, які захопила в Керчі у 2018 році. Активіст змушений переховуватись від забудовників Протасового Яру, які погрожували йому через активне протистояння незаконному будівництву.