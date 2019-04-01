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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Випуск новин за 17:00: Порушення на виборах. Реакція ОБСЄ на вибори

      Випуск новин 122 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 квітня станом на 17:00 – найпоширеніші порушеннями цьогорічних виборів були: підкуп виборців, незаконна агітацію, пошкодження та фотографування бюлетенів. В ОБСЄ визнали законність першого туру президентських виборів в Україні, почесний президент парламентської асамблеї Ілка Канерва зазначив, що громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

      Також у випуску:

      Корупція і війна – ці проблеми українці традиційно вважають головними для держави.

      На Тернопільщині двоє чоловіків вночі ломились на виборчу дільницю, бо думали, що там триває дискотека.

      21 квітня в Україні повинен відбутися другий тур.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин ЦВК СБУ ОБСЄ Поліція
      Джерело: 24 канал
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