Випуск новин за 17:00: Порушення на виборах. Закон про імпічмент

У випуску новин за 22 квітня станом на 17:00 – Вибори президента в Україні відбулися демократично, а системних порушень, які могли б вплинути на їх результат, не зафіксовано. Проте були дрібні адміністративні порушення, такі як фото із заповненим бюлетенем та його демонстрація. Голова парламенту Андрій Парубій повідомив, що 24 квітня парламент може розглянути законопроект про імпічмент президента.

Також у випуску: Генпрокуратура викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка. Грузинський політик Міхеїл Саакашвілі привітав Володимира Зеленського з попередньою перемогою. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український захисник.

Джерело: 24 канал