Випуск новин за 17:00: Порятунок овець на Одещині. Вбивство журналіста Хашоггі
У випуску новин за 27 жовтня станом на 17:00 – на Одещині активісти продовжують блокувати фуру з вівцями, яких везуть на знищення. Тіло вбитого в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі продовжують шукати, поліція з допомогою відеокамер оглянула каналізацію біля будівлі дипломатичного відомства.
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Джерело: 24 канал
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