Випуск новин за 17:00: Порятунок овець на Одещині. Вбивство журналіста Хашоггі

У випуску новин за 27 жовтня станом на 17:00 – на Одещині активісти продовжують блокувати фуру з вівцями, яких везуть на знищення. Тіло вбитого в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі продовжують шукати, поліція з допомогою відеокамер оглянула каналізацію біля будівлі дипломатичного відомства.

Також у випуску: Бої на фронті не стихають, двох українських військових поранено, російські найманці здебільшого застосовують стрілецьку зброю. Гоночне авто в'їхало в натовп під час перегонів у Кривому Розі, машина збила глядачів: двоє дорослих і двоє дітей. На цьогорічних "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей.