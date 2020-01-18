Випуск новин за 17:00: Повернення загиблих у збитому літаку. Умови програми МВФ для України
У випуску новин за 18 січня станом на 17:00 – завтра рідним повернуть тіла загиблих у літаку, збитому над Тегераном. Рейс має приземлитися у Борисполі. У МВФ знову назвали умови затвердження програми для України.
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