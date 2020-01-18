Випуск новин за 17:00: Повернення загиблих у збитому літаку. Умови програми МВФ для України

У випуску новин за 18 січня станом на 17:00 – завтра рідним повернуть тіла загиблих у літаку, збитому над Тегераном. Рейс має приземлитися у Борисполі. У МВФ знову назвали умови затвердження програми для України.

Також у випуску: Бойовики знову атакували українських військвих, один армієць отримав поранення. У центрі французького міста Лімож стався вибух, зруйновано житловий будинок. У київському СІЗО не виключають масові заворушення через порушення поводження із особами, узятими під варту.