Випуск новин за 17:00: Пожежі на Канарах. Затримання власника готелю в Одесі, де сталася пожежа
У випуску новин за 18 серпня станом на 17:00 – Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж. Через імовірне розширення площі вогню влада країни оголосила про вимушену евакуацію. Вадима Чорного, власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали. Тим часом решту осіб, які відпочивали в готелі, поселили у тимчасові пункти перебування.
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Джерело: 24 канал
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