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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 17:00: Пожежі на Канарах. Затримання власника готелю в Одесі, де сталася пожежа

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 серпня станом на 17:00 – Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж. Через імовірне розширення площі вогню влада країни оголосила про вимушену евакуацію. Вадима Чорного, власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали. Тим часом решту осіб, які відпочивали в готелі, поселили у тимчасові пункти перебування.

      Також у випуску:

      В Афганістані під час весільної церемонії терорист смертник підірвав на собі бомбу, загинули 63 людини.

      У Дніпрі затримали чоловіка який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії, ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

      В Києві пройшла репетиція альтернативного параду на День Незалежності.

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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Пожежа
      Джерело: 24 канал
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