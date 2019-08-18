Випуск новин за 17:00: Пожежі на Канарах. Затримання власника готелю в Одесі, де сталася пожежа

У випуску новин за 18 серпня станом на 17:00 – Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж. Через імовірне розширення площі вогню влада країни оголосила про вимушену евакуацію. Вадима Чорного, власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали. Тим часом решту осіб, які відпочивали в готелі, поселили у тимчасові пункти перебування.

Також у випуску: В Афганістані під час весільної церемонії терорист смертник підірвав на собі бомбу, загинули 63 людини. У Дніпрі затримали чоловіка який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії, ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн. В Києві пройшла репетиція альтернативного параду на День Незалежності.

Джерело: 24 канал