Випуск новин за 17:00: Позиція США щодо "Північного потоку-2". Перехід громади до ПЦУ

У випуску новин за 17 лютого станом на 17:00 – очільник американської делегації у Мюнхені віце-президент США Майкл Пенс розкритикував проект "Північний потік-2" й закликав Європу витрачати більше грошей на НАТО. Мешканці села Новоєлизаветівка стали четвертою громадою на Одещині, яка ухвалила рішення перейти до помісної церкви України.

Також у випуску: Генпрокуратура викликала олігарха-втікача Сергія Курченка на допит у справі створення злочинної організації, яка завдала державі збитків на мільярди гривень. Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції. Як мусульмани у Криму здобувають релігійну свободу від Росії. Рятувальники знайшли туристку, яка заблукала у горах на Закарпатті.