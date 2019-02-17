Випуск новин за 17:00: Позиція США щодо "Північного потоку-2". Перехід громади до ПЦУ
У випуску новин за 17 лютого станом на 17:00 – очільник американської делегації у Мюнхені віце-президент США Майкл Пенс розкритикував проект "Північний потік-2" й закликав Європу витрачати більше грошей на НАТО. Мешканці села Новоєлизаветівка стали четвертою громадою на Одещині, яка ухвалила рішення перейти до помісної церкви України.
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Джерело: 24 канал
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