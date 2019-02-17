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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Позиція США щодо "Північного потоку-2". Перехід громади до ПЦУ

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 лютого станом на 17:00 – очільник американської делегації у Мюнхені віце-президент США Майкл Пенс розкритикував проект "Північний потік-2" й закликав Європу витрачати більше грошей на НАТО. Мешканці села Новоєлизаветівка стали четвертою громадою на Одещині, яка ухвалила рішення перейти до помісної церкви України.

      Також у випуску: 

      Генпрокуратура викликала олігарха-втікача Сергія Курченка на допит у справі створення злочинної організації, яка завдала державі збитків на мільярди гривень.

      Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції.

      Як мусульмани у Криму здобувають релігійну свободу від Росії.

      Рятувальники знайшли туристку, яка заблукала у горах на Закарпатті.

       

       

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      Теги: Православна церква України Північний потік-2 Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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