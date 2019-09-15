Випуск новин за 17:00: Пристайко про вибори в ОРДЛО. Забруднення повітря у Києві
У випуску новин за 15 вересня станом на 17:00 – новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко, котрий заявив, що адміністрація Зеленського готова провести вибори в ОРДЛО, пояснив, що мав на увазі. У Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря. Домішки пилу діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіди перевищують норму.
Також у випуску:
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Міжнародний валютний фонд визначився із розміром допомоги для України.
Корабель військово-морських сил США увійшов до акваторії Чорного моря.
Джерело: 24 канал
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