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      Випуск новин за 17:00: Пристайко про вибори в ОРДЛО. Забруднення повітря у Києві

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 вересня станом на 17:00 – новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко, котрий заявив, що адміністрація Зеленського готова провести вибори в ОРДЛО, пояснив, що мав на увазі. У Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря. Домішки пилу діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіди перевищують норму.

      Також у випуску:

      У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину.

      Міжнародний валютний фонд визначився із розміром допомоги для України.

      Корабель військово-морських сил США увійшов до акваторії Чорного моря.

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      Теги: Випуск новин Вадим Пристайко Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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