Випуск новин за 17:00: Призначення голови Одеської ОДА. Порушення прав спортсменів

У випуску новин за 13 липня станом на 17:00 – президент відклав призначення скандального голови Одеської облдержадміністрації. Очолити її мав Андрій Андрейчиков. Активісти влаштували пікет, адже знайшли в нього бізнес у невизнаному Придністров'ї та зв'язки з Росією. Журналісти 24 каналу з'ясували, як діяти спортсменам, якщо вони відчувають порушення своїх прав з боку колег.-

Також у випуску: У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком. На Одещині масово отруїлися діти, в лікарнях сьогодні залишаються 30 дітей. Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Джерело: 24 канал