Випуск новин за 17:00: Призначення голови Одеської ОДА. Порушення прав спортсменів
У випуску новин за 13 липня станом на 17:00 – президент відклав призначення скандального голови Одеської облдержадміністрації. Очолити її мав Андрій Андрейчиков. Активісти влаштували пікет, адже знайшли в нього бізнес у невизнаному Придністров'ї та зв'язки з Росією. Журналісти 24 каналу з'ясували, як діяти спортсменам, якщо вони відчувають порушення своїх прав з боку колег.-
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