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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Призначення голови Одеської ОДА. Порушення прав спортсменів

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 17:00 – президент відклав призначення скандального голови Одеської облдержадміністрації. Очолити її мав Андрій Андрейчиков. Активісти влаштували пікет, адже знайшли в нього бізнес у невизнаному Придністров'ї та зв'язки з Росією. Журналісти 24 каналу з'ясували, як діяти спортсменам, якщо вони відчувають порушення своїх прав з боку колег.-

      Також у випуску:

      У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.

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      Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин Новини Одеси Протести
      Джерело: 24 канал
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