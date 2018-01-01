Випуск новин за 17:00: Прогноз на 2018. Секрети довголіття

У випуску новин за 1 січня станом на 17:00 – експерти розповіли, чи зростуть ціни на продукти і скільки доведеться платити за комуналку. 100-річний Іван Константинов, який пережив голод, Другу світову, відбудовував післявоєнний Київ, розповів про секрети довголіття.

Також у випуску: Поблизу містечка Стрий на Львівщині не розминулися пасажирський мікроавтобус та автопотяг. На Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську. 1 січня 2018 року виповнюється 109 років з дня народження Степана Бандери.