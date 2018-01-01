Випуск новин за 17:00: Прогноз на 2018. Секрети довголіття
Випуск новин 17:50, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 січня станом на 17:00 – експерти розповіли, чи зростуть ціни на продукти і скільки доведеться платити за комуналку. 100-річний Іван Константинов, який пережив голод, Другу світову, відбудовував післявоєнний Київ, розповів про секрети довголіття.
Також у випуску:
Поблизу містечка Стрий на Львівщині не розминулися пасажирський мікроавтобус та автопотяг.
На Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську.
1 січня 2018 року виповнюється 109 років з дня народження Степана Бандери.
Джерело: 24 Канал
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