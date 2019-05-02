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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 17:00: Прохання політв'язня Сущенка. Потужний циклон біля Індії

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 травня станом на 17:00 – бранець Кремля Роман Сущенко поскаржився на брак інформації й попросив розповідати в листах новини з України. Аби тюремна цензура пропустила лист, варто писати російською мовою та уникати політичних тем. На східному узбережжі Індії почали евакуацію через потужний шторм, що насувається на континент. Станом на зараз евакуювали вже майже 800 тисяч людей.

      Також у випуску: 

      Пасажири американського круїзного лайнера Free Wings не можуть залишити борт через кір: на судні оголосили карантин і заборонили виходити звідти.

      В Україні відзначають п'яту річницю трагічних подій в Одесі, коли під час масових сутичок загинуло 48 людей, а ще 200 були травмовані.

      За квітень 2019 року Україна втратила 15 військовослужбовців. 

      У Каракасі, столиці Венесуели, внаслідок масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Роман Сущенко Українці в полоні РФ Індія
      Джерело: 24 канал
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