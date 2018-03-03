Випуск новин за 17:00: Пункти обігріву у Києві. Негода в Україні
Випуск новин 17:53, 3 березня 168 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 березня станом на 17:00 – через морози з 23 лютого у столиці України запрацювало 24 додаткових пункти обігріву. У суботу, 3 березня, в Україну зайшов черговий циклон із сильними снігопадами та хуртовинами.
Також у випуску:
Під Верховною Радою у наметовому містечку сталися сутички між поліцією та мітингувальниками. Є поранені з обох боків.
На Сході знову загострення. Один воїн загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі. Минулої доби гаряче було на Світлодарській дузі на Луганщині та біля Авдіївки на Донецькому напрямку.
Джерело: 24 Канал
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