Випуск новин за 17:00: Рекордна спека у Франції. СБУ навідалась до звільненого полоненого
У випуску новин за 29 червня станом на 17:00 – у південній частині Франції стовпчики термометрів сягнули майже 46 градусів за Цельсієм, через це влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Із підозрою у дезертирстві завітали СБУшники до одного зі звільнених напередодні з полону українських армійців Дмитра Великого.
Також у випуску:
Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.
Поради, що робити з непотрібним одягом.
Ворог обстріляв селище Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу.
Джерело: 24 канал
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