Випуск новин за 17:00: Рекордна спека у Франції. СБУ навідалась до звільненого полоненого

У випуску новин за 29 червня станом на 17:00 – у південній частині Франції стовпчики термометрів сягнули майже 46 градусів за Цельсієм, через це влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Із підозрою у дезертирстві завітали СБУшники до одного зі звільнених напередодні з полону українських армійців Дмитра Великого.

Також у випуску: Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки. Поради, що робити з непотрібним одягом. Ворог обстріляв селище Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу.

Джерело: 24 канал