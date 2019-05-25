19:05
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА

      Випуск новин за 17:00: Рішення щодо полонених у РФ моряків. Вибори до Європарламенту

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 травня станом на 17:00 – міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити військовополонених українських моряків, а також повернути три кораблі. Згідно з підрахунками екзит-полів, поки що у виборах до Європарламенту лідирують проєвропейські сили.

      Також у випуску: 

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків може стати першим сигналом про готовність Росії до миру.

      Шквальний вітер та грози залишили без світла майже 70 населених пунктів у п'яти областях України.

      Одіозний помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився, його місце займе висланий з Білорусі посол Михайло Бабич.

      25 травня у Києві відкриють пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

      blog_ava
      Петиція про звільнення Богдана з посади голови АП набрала необхідні голоси
      сьогодні
      5423
      Теги: Українські моряки в полоні Випуск новин Європарламент ООН
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сміх, сльози і романтика в Національній опері України
      сьогодні , 19:01 Сміх, сльози і романтика в Національній опері України
      Національна опера України 10
      Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      сьогодні , 17:34 Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      556
      Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      сьогодні , 17:15 Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      Світлана Попова 1095
      Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      сьогодні , 17:00 Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      Інститут Просвіти 567
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сьогодні , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 238
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук