Випуск новин за 17:00: Рішення щодо полонених у РФ моряків. Вибори до Європарламенту

У випуску новин за 25 травня станом на 17:00 – міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити військовополонених українських моряків, а також повернути три кораблі. Згідно з підрахунками екзит-полів, поки що у виборах до Європарламенту лідирують проєвропейські сили.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків може стати першим сигналом про готовність Росії до миру. Шквальний вітер та грози залишили без світла майже 70 населених пунктів у п'яти областях України. Одіозний помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився, його місце займе висланий з Білорусі посол Михайло Бабич. 25 травня у Києві відкриють пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

Джерело: 24 канал