Випуск новин за 17:00: Роковини трагедії у Бабиному Яру. Стан дітей, які підірвались на гранаті

У випуску новин за 29 вересня станом на 17:00 – в Україні відзначають 78 роковини трагедії у Бабиному Яру. За даними істориків, протягом 29-30 вересня 1941 року там розстріляли 34 тисяч євреїв. У так званій "ЛНР" розповіли про стан дітей, які підірвались на гранаті. Двоє з них у тяжкому стані, ще троє мають травми середнього ступеня тяжкості. На щастя, обійшлось без операцій з ампутаціями.

Також у випуску: З'явилась інформація, що "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований. Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. До адмінмежі з окупованим Кримом пасажирів тепер возитимуть легально: там з'являться офіційні автобусні станції. У Львові з карнавалу утридцяте стартував театральний фестиваль "Золотий лев".

Джерело: 24 канал