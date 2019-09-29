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      Випуск новин за 17:00: Роковини трагедії у Бабиному Яру. Стан дітей, які підірвались на гранаті

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 вересня станом на 17:00 – в Україні відзначають 78 роковини трагедії у Бабиному Яру. За даними істориків, протягом 29-30 вересня 1941 року там розстріляли 34 тисяч євреїв. У так званій "ЛНР" розповіли про стан дітей, які підірвались на гранаті. Двоє з них у тяжкому стані, ще троє мають травми середнього ступеня тяжкості. На щастя, обійшлось без операцій з ампутаціями.

      Також у випуску: 

      З'явилась інформація, що "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований.

      Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі.

      До адмінмежі з окупованим Кримом пасажирів тепер возитимуть легально: там з'являться офіційні автобусні станції. 

      У Львові з карнавалу утридцяте стартував театральний фестиваль "Золотий лев".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Луганська Війна на Донбасі Бабин Яр
      Джерело: 24 канал
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