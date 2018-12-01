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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 17:00: Росія стягує техніку в окупований Крим. Продовження саміту G-20

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 17:00 – Росія стягує техніку в окупований Крим. На опублікованих в мережі фото видно, що техніка в аеропорту "Бельбек", зокрема 24 літака та близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. Триває другий день саміту G-20 у столиці Аргентини Буенос-Айресі, де зустрілися світові лідери.

      Також у випуску:

      Швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день роботи.

      З 1 березня пенсії повинні зрости на 20%.

      Досі немає інформації про місце перебування незаконно заарештованих моряків.

      Теги: Новини Криму Новини Росії G20 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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