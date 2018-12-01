Випуск новин за 17:00: Росія стягує техніку в окупований Крим. Продовження саміту G-20
У випуску новин за 1 грудня станом на 17:00 – Росія стягує техніку в окупований Крим. На опублікованих в мережі фото видно, що техніка в аеропорту "Бельбек", зокрема 24 літака та близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. Триває другий день саміту G-20 у столиці Аргентини Буенос-Айресі, де зустрілися світові лідери.
Також у випуску:
Швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день роботи.
З 1 березня пенсії повинні зрости на 20%.
Досі немає інформації про місце перебування незаконно заарештованих моряків.
Джерело: 24 канал
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