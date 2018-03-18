Випуск новин за 17:00: Самогубство українського льотчика. Покарання для Кольченка

У випуску новин за 18 березня станом на 17:00 – у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО. 29-річний Владислав Волошин, який останні місяці керував Миколаївським міжнародним аеропортом, застрелився сьогодні у власній квартирі. Українського політв'язня Кольченка помістили до штрафного ізолятора на 13 діб. Про це повідомили адвокати Уральської правозахисної групи.

Також у випуску: Міжнародні спостерігачі повідомляють про порушення на виборах в Росії. Росіяни не зможуть проголосувати за президента в Україні. У Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка. у Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка.

https://24tv.ua/vipusk_novin_tag4027