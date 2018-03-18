Випуск новин за 17:00: Самогубство українського льотчика. Покарання для Кольченка
Випуск новин 17:30, сьогодні 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 березня станом на 17:00 – у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО. 29-річний Владислав Волошин, який останні місяці керував Миколаївським міжнародним аеропортом, застрелився сьогодні у власній квартирі. Українського політв'язня Кольченка помістили до штрафного ізолятора на 13 діб. Про це повідомили адвокати Уральської правозахисної групи.
Також у випуску:
Міжнародні спостерігачі повідомляють про порушення на виборах в Росії.
Росіяни не зможуть проголосувати за президента в Україні.
У Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка.
у Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка.
https://24tv.ua/vipusk_novin_tag4027
https://24tv.ua/vipusk_novin_tag4027
Джерело: 24 Канал
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