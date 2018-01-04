Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Журналістський пікет у Львові

У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – у першій половині дня на Донецькому напрямку таки 5 разів бойовики порушили перемир'я. Під облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".

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12-літня мама із Львівщини Тетяна Лучишин зізналася, хто батько її дитини.

Міністри закордонних справ України та Німеччини відклали поїздку на Донбас.