Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Журналістський пікет у Львові
Випуск новин 17:49, сьогодні 161 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – у першій половині дня на Донецькому напрямку таки 5 разів бойовики порушили перемир'я. Під облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".
Також у випуску:
Авіабазу Хеймім атакували ще тиждень тому, однак про це російська газета Комерсант повідомила лише зараз.
12-літня мама із Львівщини Тетяна Лучишин зізналася, хто батько її дитини.
Міністри закордонних справ України та Німеччини відклали поїздку на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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