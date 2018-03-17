Випуск новин за 17:00: Скандал з нянею у Харкові. Потерпілий українець в Грузії
Випуск новин 18:06, сьогодні 51 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 березня станом на 17:00 – в Харкові няня била дитину з діагнозом ДЦП, усі звинувачення матері вона відкидала, але коли побиття зняли на відео – визнала свою провину. Українець, який 16 березня постраждав на гірськолижному курорті у Грузії, перебуває в реанімації.
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Джерело: 24 Канал
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