Випуск новин за 17:00: Скандал з нянею у Харкові. Потерпілий українець в Грузії

У випуску новин за 17 березня станом на 17:00 – в Харкові няня била дитину з діагнозом ДЦП, усі звинувачення матері вона відкидала, але коли побиття зняли на відео – визнала свою провину. Українець, який 16 березня постраждав на гірськолижному курорті у Грузії, перебуває в реанімації.

Також у випуску: 23 британських дипломати мають покинути Росію протягом тижня. Україну знову замітає: снігопади накрили захід, центр та північно-східні області. Недержавні групи не могли отруїти Сергія Скрипаля, – розробник "Новачка" Віл Мірзаянов.