19:08
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 17:00: Скандальне відео Ломаченка. Смертельна ДТП на Львівщині

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 17:00 – український чемпіон WBC, WBO і WBA у легкій вазі Василь Ломаченко виклав в Instagram відео з тренуваннями російського спецназу. Смертельна аварія сталася на Львівщині. Троє людей загинули через зіткнення мікроавтобуса та вантажівки.

      Також у випуску:

      Додаткові два відсотки ВВП на рік принесе транзит російського газу через Україну. Про це заявив керівник Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

      Після свят гривня потроху починає дешевшати. Національний банк послабив офіційний курс на 16 копійок. Станом на сьогодні він становить 23 гривні 83 копійки за долар.

      Британський принц Гаррі та Меган Маркл офіційно заявили про відмежування від королівської сім'ї.

      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
      сьогодні
      8495
      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа
      Злой Одессит 65
      сьогодні , 18:30 Новорічна промова Зеленського: чого не помітили українці
      Віталій Шабунін 866
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1217
      сьогодні , 18:07 У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 1149
      сьогодні , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8825
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук