Випуск новин за 17:00: Скандальне відео Ломаченка. Смертельна ДТП на Львівщині

У випуску новин за 9 січня станом на 17:00 – український чемпіон WBC, WBO і WBA у легкій вазі Василь Ломаченко виклав в Instagram відео з тренуваннями російського спецназу. Смертельна аварія сталася на Львівщині. Троє людей загинули через зіткнення мікроавтобуса та вантажівки.

Також у випуску:

Додаткові два відсотки ВВП на рік принесе транзит російського газу через Україну. Про це заявив керівник Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

Після свят гривня потроху починає дешевшати. Національний банк послабив офіційний курс на 16 копійок. Станом на сьогодні він становить 23 гривні 83 копійки за долар.

Британський принц Гаррі та Меган Маркл офіційно заявили про відмежування від королівської сім'ї.