17:45
25 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гітлера. Заміна для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:46, 24 січня
      Вєсті.UA: Сердючка керуватиме Укрзалізницею? "Тупий і ще тупіший" у Раді
      Вєсті.UA
      19:39, 24 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Випуск новин за 17:00: Смерть від грипу в Дніпрі. Реконструкція бою за "Арсенал"

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 17:00 – у місті Дніпро від грипу помер дворічний хлопчик. У лабораторії виявили, що дитина хворіла на вірус типу А (H1N1), більш відомий як "свинячий грип". В Києві історики разом із місцевими жителями відтворили бій за столичний завод "Арсенал" 1918 року.

      Також у випуску:

      Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що людина, яка збила український Boeing над Тегераном, перебуває у в'язниці.

      Президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати про збиття українського літака. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії.

      У Кабінеті Міністрів України провели перше засідання щодо співпраці з німецькою компанією Deutsche Bahn.

      Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині загинуло щонайменше 20 людей. Ще 30 вважаються зниклими. 

      "Богдан стоїть на вершині корупції в судах": новий запис з кабінету Труби потрапив у мережу
      сьогодні
      2569
      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Новини Дніпра Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Как построить счастливые отношения: 10 полезных советов
      Блоги 104
      сьогодні , 15:00 Як судді змінюють законодавсто на свою користь: обурливі факти
      Ірина Шиба 326
      23 січня , 13:56 У головному покерному онлайн-турнірі січня розіграють 1 000 000 гривень
      711
      24 січня , 09:00 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      604
      сьогодні , 13:00 Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"
      Антон Голобородько 310
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук