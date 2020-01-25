Випуск новин за 17:00: Смерть від грипу в Дніпрі. Реконструкція бою за "Арсенал"

У випуску новин за 25 січня станом на 17:00 – у місті Дніпро від грипу помер дворічний хлопчик. У лабораторії виявили, що дитина хворіла на вірус типу А (H1N1), більш відомий як "свинячий грип". В Києві історики разом із місцевими жителями відтворили бій за столичний завод "Арсенал" 1918 року.

Також у випуску: Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що людина, яка збила український Boeing над Тегераном, перебуває у в'язниці. Президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати про збиття українського літака. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії. У Кабінеті Міністрів України провели перше засідання щодо співпраці з німецькою компанією Deutsche Bahn. Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині загинуло щонайменше 20 людей. Ще 30 вважаються зниклими.