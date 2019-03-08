Випуск новин за 17:00: Смертельна аварія на Київщині. Ситуація на фронті

У випуску новин за 8 березня станом на 17:00 – на Київщині сталася аварія, Нацполіція повідомляє: водій виїхав на зустрічну смугу та влетів у дерево. П'ятеро загиблих з авто були дуже молодими – від 16 до 20 років. За життя 16-річної дівчини наразі борються медики. Окупанти порушили "весняне перемир'я", вони використовують артилерію калібру в 152 міліметри і висококаліберні міномети.

Також у випуску: Значна частина Венесуели залишилась без електропостачання. На Черкащині через застарілі канали підтоплює десятки вулиць. Уперше за роки незалежності в Україні стартували міжнародні нафтогазові аукціони на ProZorro.