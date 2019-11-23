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      Випуск новин за 17:00: Смертельне ДТП на Львівщині. Шторм в Одесі

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 17:00 – на трасі Київ-Чоп сталася потрійна смертельна автотроща. Між селами Любинці та Гірне, що на Львівщині, зіштовхнувся автопоїзд та два мікроавтобуси "Рено". Танкер "Делфі" досі у морі. Ліквідувати наслідки кораблетрощі заважає шторм та сильні пориви вітру.

      Також у випуску:

      Через ожеледицю у Львові не працював аеропорт.

      У Дніпрі невідомі у балаклавах напали на активістів у приміщенні місцевої "Просвіти".

      Українці вимагають Німеччину визнати голодомор геноцидом.

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      Теги: Новини Одеси Новини Львова Випуск новин Аварії та ДТП
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