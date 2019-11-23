Випуск новин за 17:00: Смертельне ДТП на Львівщині. Шторм в Одесі
У випуску новин за 23 листопада станом на 17:00 – на трасі Київ-Чоп сталася потрійна смертельна автотроща. Між селами Любинці та Гірне, що на Львівщині, зіштовхнувся автопоїзд та два мікроавтобуси "Рено". Танкер "Делфі" досі у морі. Ліквідувати наслідки кораблетрощі заважає шторм та сильні пориви вітру.
Також у випуску:
Через ожеледицю у Львові не працював аеропорт.
У Дніпрі невідомі у балаклавах напали на активістів у приміщенні місцевої "Просвіти".
Українці вимагають Німеччину визнати голодомор геноцидом.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Шторм в Азовському морі: рятувальники евакуюють людей з острова Бірючий – вражаюче відеосьогодні , 17:55
-
Українці не пробачать: Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору – фотосьогодні , 16:32
-
"Олександрія" у важкій грі здолала "Зорю" перед матчем з "Вольфсбургом": відеосьогодні , 15:51
Коментарі