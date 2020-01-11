Випуск новин за 17:00: Смертельне ДТП в Росії. Прем'єри українських фільмів у 2020 році

У випуску новин за 11 січня станом на 17:00 – смертельна аварія у Росії за участі українців. В Орловській області мікроавтобус врізався у легковик. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Які прем'єри у кінематографі чекають на українського глядача у цьому 2020 році.

Також у випуску: Збитки Великої Британії через Брекзит вже 170 мільярдів доларів. На Київщині поліцейський насмерть збив людину, коли їхав з колегою службовим авто на завдання, а чоловік якраз переходив дорогу. "Справа не в триколорі" та "брат не йди на брата" – такими словами у віршах Василь Ломаченко спробував пояснити скандальний релігійний ролик з російським спецназом.