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      Випуск новин за 17:00: Смертельне ДТП в Росії. Прем'єри українських фільмів у 2020 році

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 17:00 – смертельна аварія у Росії за участі українців. В Орловській області мікроавтобус врізався у легковик. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Які прем'єри у кінематографі чекають на українського глядача у цьому 2020 році.

      Також у випуску:

      Збитки Великої Британії через Брекзит вже 170 мільярдів доларів.

      На Київщині поліцейський насмерть збив людину, коли їхав з колегою службовим авто на завдання, а чоловік якраз переходив дорогу.

      "Справа не в триколорі" та "брат не йди на брата" – такими словами у віршах Василь Ломаченко спробував пояснити скандальний релігійний ролик з російським спецназом.

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
      21836
      Теги: Новини Росії Випуск новин Аварії та ДТП
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