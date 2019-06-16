Випуск новин за 17:00: Спека в Україні. Забруднене повітря Києва

У випуску новин за 16 червня станом на 17:00 – в Україні триває спека, зміна погоди сьогодні може відбутися тільки на Заході країни. Рівень забруднення повітря у столиці зашкалює. У деяких районах міста він перевищує допустимі межі у 5-6 разів.

Також у випуску: Вночі у центрі Києва пролунав потужний вибух. Десятки тисяч людей знову вийшли у середмістя Гонконгу. Мітингувальники вимагають відставки глави адміністрації району Керрі Лам. Відсьогодні кожної третьої неділі червня на державному рівні відзначатимуть День батька.

Джерело: 24 канал