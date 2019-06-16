Випуск новин за 17:00: Спека в Україні. Забруднене повітря Києва
У випуску новин за 16 червня станом на 17:00 – в Україні триває спека, зміна погоди сьогодні може відбутися тільки на Заході країни. Рівень забруднення повітря у столиці зашкалює. У деяких районах міста він перевищує допустимі межі у 5-6 разів.
Також у випуску:
Вночі у центрі Києва пролунав потужний вибух.
Десятки тисяч людей знову вийшли у середмістя Гонконгу. Мітингувальники вимагають відставки глави адміністрації району Керрі Лам.
Відсьогодні кожної третьої неділі червня на державному рівні відзначатимуть День батька.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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