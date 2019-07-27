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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Випуск новин за 17:00: Спецоперація поліції у Білій Церкві. Зеленський в Одесі

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 липня станом на 17:00 – понад 50 обшуків здійснює поліція Київської області у Білій Церкві. Мовиться про спеціальну операцію із затримання членів кількох злочинних організацій. Президент України Володимир Зеленський з неофіційним візитом прилетів до Одеси. Там він відвідав фестиваль "Ліги Сміху".

      Також у випуску:

      Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.

      Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я навряд чи залишиться на посаді після формування нового уряду. Найімовірніше, новим очільником МОЗ стане засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький.

      blog_ava
      Цинізм шокує, але час безкарності минув, – Зеленський про інцидент з КОРДом та Глуховерею
      сьогодні
      18756
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Поліція Біла Церква Новини Одеси
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