Випуск новин за 17:00: Спецоперація поліції у Білій Церкві. Зеленський в Одесі

У випуску новин за 27 липня станом на 17:00 – понад 50 обшуків здійснює поліція Київської області у Білій Церкві. Мовиться про спеціальну операцію із затримання членів кількох злочинних організацій. Президент України Володимир Зеленський з неофіційним візитом прилетів до Одеси. Там він відвідав фестиваль "Ліги Сміху".

Також у випуску: Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я навряд чи залишиться на посаді після формування нового уряду. Найімовірніше, новим очільником МОЗ стане засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький.