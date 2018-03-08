Випуск новин за 17:00: Сутички в Ужгороді. Цікавий флешмоб у Львові
Випуск новин 17:32, 8 березня 176 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 березня станом на 17:00 – в Ужгороді активістів, які вийшли підтримати права жінок, облили фарбою. У Львові квіти сьогодні, 8 березня, отримували не лише жінки. Аби чоловіки не забували про права жінок, місцеві активістки вирішили подарувати квіти й їм.
Також у випуску:
У центрі Києва невідомий поцілив з гранотомета у ресторан.
На Прикарпатті літня жінка плете шкарпетки і рукавиці для військових на фронті.
Вже більше 20 правозахисних організацій на чолі з Уповноваженим з прав людини засудили дії поліції біля Ради під час зачистки 3 березня.
Джерело: 24 Канал
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