Випуск новин за 17:00: Свято для дітей в "Охматдиті". Популярні у світі українські хіти

У випуску новин за 1 червня станом на 17:00 – у Києві фокусники, клоуни, ходулісти та аніматори подарували усмішку дітям в усіх відділеннях лікарні "Охматдит". Ініціаторами став благодійний фонд "Таблеточки" спеціально до дня захисту дітей. Українські хіти не лише розривають YouTube, але й закордонні чарти.

Також у випуску: У Харкові три роки поспіль День захисту дітей відзначають флешмобом. Тим часом ворог на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини. У столиці сотні людей вийшли на акцію, аби нагадати, що Росія досі силою утримує українців у своїх тюрмах.

Джерело: 24 канал