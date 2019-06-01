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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 17:00: Свято для дітей в "Охматдиті". Популярні у світі українські хіти

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 червня станом на 17:00 – у Києві фокусники, клоуни, ходулісти та аніматори подарували усмішку дітям в усіх відділеннях лікарні "Охматдит". Ініціаторами став благодійний фонд "Таблеточки" спеціально до дня захисту дітей. Українські хіти не лише розривають YouTube, але й закордонні чарти.

      Також у випуску: 

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей відзначають флешмобом.

      Тим часом ворог на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини.

      У столиці сотні людей вийшли на акцію, аби нагадати, що Росія досі силою утримує українців у своїх тюрмах.

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      Теги: Випуск новин ОХМАТДИТ благочинність Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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