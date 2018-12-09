Випуск новин за 17:00: Танки РФ біля кордону з Україною. Вірмени обирають парламент

У випуску новин за 9 грудня станом на 17:00 – Росія стягує важку військову техніку до українського кордону. Сотні російських танків дислокуються на новій військовій базі у Ростовській області, яка всього за 18 кілометрів від України. У Вірменії обирають національні збори. Оскільки вона стала парламентською республікою, то переможець отримає всю повноту влади.

Також у випуску: Париж оговтується після акцій протесту "жовтих жилетів". Українська корупція найбільша у всій Європі. Поїзд Будапешт – Мукачево відправився у перший рейс.