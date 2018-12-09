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      Випуск новин за 17:00: Танки РФ біля кордону з Україною. Вірмени обирають парламент

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 17:00 – Росія стягує важку військову техніку до українського кордону. Сотні російських танків дислокуються на новій військовій базі у Ростовській області, яка всього за 18 кілометрів від України. У Вірменії обирають національні збори. Оскільки вона стала парламентською республікою, то переможець отримає всю повноту влади.

      Також у випуску:

      Париж оговтується після акцій протесту "жовтих жилетів".

      Українська корупція найбільша у всій Європі.

      Поїзд Будапешт – Мукачево відправився у перший рейс.

      Теги: Випуск новин Україна – Росія Новини Вірменії
      Джерело: 24 канал
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