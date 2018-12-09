Випуск новин за 17:00: Танки РФ біля кордону з Україною. Вірмени обирають парламент
У випуску новин за 9 грудня станом на 17:00 – Росія стягує важку військову техніку до українського кордону. Сотні російських танків дислокуються на новій військовій базі у Ростовській області, яка всього за 18 кілометрів від України. У Вірменії обирають національні збори. Оскільки вона стала парламентською республікою, то переможець отримає всю повноту влади.
Також у випуску:
Париж оговтується після акцій протесту "жовтих жилетів".
Українська корупція найбільша у всій Європі.
Поїзд Будапешт – Мукачево відправився у перший рейс.
Джерело: 24 канал
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