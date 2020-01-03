Випуск новин за 17:00: Топ скандалів у Раді за 2019 рік. Соціальна акція в Черкасах

У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – за чотири місяці роботи нардепи Верховної Ради дев'ятого скликання встигли втрапити у низку гучних скандалів – від інтимного листування до поліграф-шоу. У Черкасах провели соціальну акцію "Територія добра". Заклади, які долучилися, мали запросити людей з інвалідністю та обслужити як звичайних гостей.

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У місті Токмак, що в Запорізькій області, під час пожежі загинуло двоє дітей, їхня матір потрапила до лікарні. Помешкання освітлювали свічками, адже перед Новим роком сім'ї відрізали електрику через борги.

Заступник головного лікаря "Феофанії" розповів, що більшість звільнених з ОРДЛО українців не мають житла, а їхні родини знаходяться на окупованих територіях.

В Норвегії зареєстрували новий температурний рекорд взимку: 19 градусів тепла.

У перший день 2020 року у світі народилося майже 400 тисяч дітей. Найбільше – в Індії, там 1 січня на світ з'явилося понад 60 тисяч немовлят.