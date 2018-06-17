Випуск новин за 17:00: Трагічне ДТП під Харковом. Теракт в Афганістані
У випуску новин за 17 червня станом на 17:00 – під Харковом авто влетіло у групу велосипедистів, внаслідок аварії загинула жінка. Унаслідок теракту в східній афганській провінції Нангархар загинуло щонайменше 36 і отримали поранення 65 осіб.
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Джерело: 24 Канал
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