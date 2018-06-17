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Випуск новин за 17:00: Трагічне ДТП під Харковом. Теракт в Афганістані

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 червня станом на 17:00 – під Харковом авто влетіло у групу велосипедистів, внаслідок аварії загинула жінка. Унаслідок теракту в східній афганській провінції Нангархар загинуло щонайменше 36 і отримали поранення 65 осіб.

Також у випуску:

На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро дітей та 29-річний водій.

У Києві відбувся Марш рівності.

МЗС Греції та Македонії підписали історичну угоду про перейменування колишньої Югославської Республіки.

Теги: Жертви Випуск новин Новини Харкова Теракт Афганістан
Джерело: 24 Канал
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