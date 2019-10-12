Випуск новин за 17:00: Трудове рабство в Одесі. Мітинг під офісом ОБСЄ

У випуску новин за 12 жовтня станом на 17:00 – на Одещині викрили злочинне угрупування, яке утримувало три десятки людей у трудовому рабстві. Правоохоронці затримали двох організаторів – 42-річного чоловіка та 41-річну жінку. У Маріуполі понад сотня людей пікетували офіс ОБСЄ: активісти невдоволені роботою спостерігачів.

Також у випуску:

Гасили чотири години поспіль: у Харкові рятувальники запобігли масштабній пожежі у приватному секторі.

Шістьох моряків-українців, які зникли два тижні тому в Атлантичному океані під час кораблетрощі, досі шукають.

Протягом доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Збірна України з футболу впевнено перемогла команду Литви у рамках сьомого туру кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020.