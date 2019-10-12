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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Випуск новин за 17:00: Трудове рабство в Одесі. Мітинг під офісом ОБСЄ

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 жовтня станом на 17:00 – на Одещині викрили злочинне угрупування, яке утримувало три десятки людей у трудовому рабстві. Правоохоронці затримали двох організаторів – 42-річного чоловіка та 41-річну жінку. У Маріуполі понад сотня людей пікетували офіс ОБСЄ: активісти невдоволені роботою спостерігачів.

      Також у випуску: 

      Гасили чотири години поспіль: у Харкові рятувальники запобігли масштабній пожежі у приватному секторі.

      Шістьох моряків-українців, які зникли два тижні тому в Атлантичному океані під час кораблетрощі, досі шукають.

      Протягом доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

      Збірна України з футболу впевнено перемогла команду Литви у рамках сьомого туру кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Трудове рабство Протести Новини Маріуполя
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