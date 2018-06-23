Випуск новин за 17:00: У Харкові готували теракт. Підозра братам Каськіва

У випуску новин за 23 червня станом на 17:00 – СБУ заявляє, що попередила у Харкові терористичний акт біля пам'ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами Росії. Двом братам Каськіва повідомили про підозру в розкраденні державних коштів.

Також у випуску: Вишинського, з яким сьогодні повинна була зустрітися російська омбудсвумен, не перевезли із Херсона до Києва. Через сильний снігопад групу дітей довелося евакуювати із гір у Карпатах. Освітній терор: як з окупованих Росією територій приїхати до України і стати студентом.