Випуск новин за 17:00: У Харкові готували теракт. Підозра братам Каськіва

Випуск новин за 17:00: У Харкові готували теракт. Підозра братам КаськіваВипуск новин 30 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 червня станом на 17:00 – СБУ заявляє, що попередила у Харкові терористичний акт біля пам'ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами Росії. Двом братам Каськіва повідомили про підозру в розкраденні державних коштів.
Також у випуску:
Вишинського, з яким сьогодні повинна була зустрітися російська омбудсвумен, не перевезли із Херсона до Києва.
Через сильний снігопад групу дітей довелося евакуювати із гір у Карпатах.
Освітній терор: як з окупованих Росією територій приїхати до України і стати студентом.
Джерело: 24 канал
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