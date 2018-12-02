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      Випуск новин за 17:00: Українські моряки – в СІЗО у Москві. Сміттєпереробний комплекс у Львові

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      Випуск новин за 2 грудня станом на 17:00 – адвокат одного із затриманих українських моряків Микола Полозов повідомив, що усі військовослужбовці перебувають в московських СІЗО. Про їх стан та умови утримання поки нічого невідомо. П'ять найбільших компаній ЄС, які є лідерами на світовому ринку, змагатимуться за право будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові.

      Також у випуску: 

      Українці в Сан-Франциско провели акцію на підтримку полонених моряків.

      У Тбілісі затримали сімох українців, серед них – боєць, що брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

      Тисячі переселенців в Україні позбавлені пенсії через підозру у проживанні на окупованій території.

       

      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини Львова Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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