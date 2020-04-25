Випуск новин за 17:00: Важкий стан Кім Чен Ина. Затримання мера на Дніпропетровщині

У випуску новин за 25 квітня станом на 17:00 – журналістам стало відомо, що Пекін направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги Кім Чен Ину, йому нібито зробили операцію на серці. Після втручання його стан важкий. Правоохоронці затримали міського голову Покрова, що на Дніпропетровщині. Олександра Шаповала та ще кількох посадовців підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

Також у випуску: В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт. Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів. Поліція по всій країні заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні.