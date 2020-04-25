18:28
25 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Важкий стан Кім Чен Ина. Затримання мера на Дніпропетровщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 квітня станом на 17:00 – журналістам стало відомо, що Пекін направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги Кім Чен Ину, йому нібито зробили операцію на серці. Після втручання його стан важкий. Правоохоронці затримали міського голову Покрова, що на Дніпропетровщині. Олександра Шаповала та ще кількох посадовців підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

      Також у випуску:

      В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт.

      Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів.

      Поліція по всій країні заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні. 

      Теги: Корупція Новини Дніпра КНДР Кім Чен Ин Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Чорнобиль у вогні: які пам'ятки у Зоні відчуження ми вже втратили
      сьогодні , 17:36 Чорнобиль у вогні: які пам'ятки у Зоні відчуження ми вже втратили
      Світлана Попова
      Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      сьогодні , 12:00 Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      Блог Медіа