Випуск новин за 17:00: Вбивство чиновника. Масштабна ДТП в Києві

У випуску новин за 28 січня станом на 17:00 – на Сумщині під час полювання застрелили чиновника. Жертвою фатальних чоловічих розваг став заступника голови Лебединської райдержадміністрації Іван Легкий. На околиці столиці сталася масштабна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у металеву опору.

Також у випуску: У Росії майже 200 людей затримали за участь у акціях протесту. У Римі українські віряни зустрічаються з Папою Франциском. В Україні згадують героїв битви під Крутами.