Випуск новин за 17:00: Вбивство чиновника. Масштабна ДТП в Києві
Випуск новин 18:05, сьогодні 85 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 січня станом на 17:00 – на Сумщині під час полювання застрелили чиновника. Жертвою фатальних чоловічих розваг став заступника голови Лебединської райдержадміністрації Іван Легкий. На околиці столиці сталася масштабна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у металеву опору.
Також у випуску:
У Росії майже 200 людей затримали за участь у акціях протесту.
У Римі українські віряни зустрічаються з Папою Франциском.
В Україні згадують героїв битви під Крутами.
Джерело: 24 Канал
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