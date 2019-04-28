Випуск новин за 17:00: Вибух у багатоповерхівці в Києві. Смертельна стихія у Мозамбіку

У випуску новин за 28 квітня станом на 17:00 – внаслідок вибуху гранати в Дарницькому районі Києва загинуло двоє людей. За словами правоохоронців, в квартирі сталася сварка між чоловіком і його цивільною дружиною. Мозамбіком прокотився циклон Кеннет. Стихія принесла із собою рясні зливи і потужний вітер: сотні будинків зруйновано, щонайменше п'ятеро осіб загинули.

Також у випуску: Двох головних підозрюваних в організації терактів на Шрі-Ланці заарештували. 72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні. У американському Сіетлі будівельний кран впав на машини, чотири людини загинули. Як у різних містах України відзначають Великдень.

Джерело: 24 канал