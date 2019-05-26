Випуск новин за 17:00: Відмова РФ звільнити українських моряків. "Велодень" у Запоріжжі
У випуску новин за 26 травня станом на 17:00 – росіяни відмовилися звільняти українських моряків, яких затримали у Керченській протоці. Хоча таку вимогу напередодні озвучили в Міжнародному трибуналі з морського права. Прихильників здорового способу життя організували у Запоріжжі традиційний "Велодень". До акції долучилися понад три тисячі велосипедистів.
Також у випуску:
Моряки з танкера, який в грудні 2018 року затримали в Єгипті, повертаються в Україну.
Нова українська школа: підсумки першого року впровадження.
В 21 країні ЄС сьогодні визначать своїх представників у Європарламенті.
У Перу, неподалік від кордону з Бразилією, стався потужний землетрус.
Джерело: 24 канал
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