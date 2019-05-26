17:51
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 17:00: Відмова РФ звільнити українських моряків. "Велодень" у Запоріжжі

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 травня станом на 17:00 – росіяни відмовилися звільняти українських моряків, яких затримали у Керченській протоці. Хоча таку вимогу напередодні озвучили в Міжнародному трибуналі з морського права. Прихильників здорового способу життя організували у Запоріжжі традиційний "Велодень". До акції долучилися понад три тисячі велосипедистів.

      Також у випуску: 

      Моряки з танкера, який в грудні 2018 року затримали в Єгипті, повертаються в Україну.

      Нова українська школа: підсумки першого року впровадження.

      В 21 країні ЄС сьогодні визначать своїх представників у Європарламенті.

      У Перу, неподалік від кордону з Бразилією, стався потужний землетрус.

      blog_ava
      Україна може втратити Томос через Філарета, – Макарій
      сьогодні
      3998
      Теги: Випуск новин Українські моряки в полоні Новини Запоріжжя Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому Порошенко зробив так, щоб топ-корупціонерів неможливо було посадити
      сьогодні , 17:00 Чому Порошенко зробив так, щоб топ-корупціонерів неможливо було посадити
      Олександра Дрік 627
      День в історії: 20 років неймовірній перемозі МЮ над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів
      сьогодні , 16:50 День в історії: 20 років неймовірній перемозі МЮ над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів
      86
      Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      сьогодні , 16:00 Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      Злой Одессит 899
      Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      сьогодні , 15:00 Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      Дмитро Гнап 1147
      Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      сьогодні , 12:03 Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1144
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук