Випуск новин за 17:00: Відмова РФ звільнити українських моряків. "Велодень" у Запоріжжі

У випуску новин за 26 травня станом на 17:00 – росіяни відмовилися звільняти українських моряків, яких затримали у Керченській протоці. Хоча таку вимогу напередодні озвучили в Міжнародному трибуналі з морського права. Прихильників здорового способу життя організували у Запоріжжі традиційний "Велодень". До акції долучилися понад три тисячі велосипедистів.

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