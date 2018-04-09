Випуск новин за 17:00: Відповідь РФ на санкції. Обстріли в Сирії
У випуску новин за 9 квітня станом на 17:00 – під санкції США потрапили компанії, державні фірми та фігуранти так званого "Кремлівського списку". У Кремлі обіцяють не залишити такий крок США без відповіді. Сьогодні обстріляли сирійську авіабазу у провінції Хомс. Російське Міноборони заявляє, що атаку провели ізраїльські літаки з території Лівану.
Також у випуску:
Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас.
Синоптики назвали регіони, яким загрожує повінь.
Вантажний потяг перекинувся на Львівщині.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі