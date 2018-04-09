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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Відповідь РФ на санкції. Обстріли в Сирії

Випуск новин 138 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 квітня станом на 17:00 – під санкції США потрапили компанії, державні фірми та фігуранти так званого "Кремлівського списку". У Кремлі обіцяють не залишити такий крок США без відповіді. Сьогодні обстріляли сирійську авіабазу у провінції Хомс. Російське Міноборони заявляє, що атаку провели ізраїльські літаки з території Лівану.

Також у випуску:

Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас.

Синоптики назвали регіони, яким загрожує повінь.

Вантажний потяг перекинувся на Львівщині.

Теги: Війна у Сирії Випуск новин Санкції
Джерело: 24 Канал
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